Водоснабжение в Подольске восстановят течение 2 часов

сегодня в 11:14

В Подольске в течение двух часов восстановят подачу холодной и горячей воды после массовой аварии на котельных, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Аварийные бригады продолжают работать над устранением последствий отключения электроэнергии. В течение двух часов восстановят водоснабжение.

В Подольске во вторник рано утром произошло массовое незапланированное отключение электроснабжения сразу на 7 котельных. Электричество отключили на котельной в поселке Санатория Родина. В 8:55 свет пропал на котельных Б. Ивановская, Гайдара, 11, Чистова, Кузнечики, Маштакова и Школьная, 34А.

На данный момент электроснабжение в Подольске восстановлено. Всех абонентов успешно перевели на резервную подачу электричества.