Важный показатель: глава ФАС исключил необоснованные расходы из тарифов по ЖКХ

Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский на Всероссийской тарифной конференции заявил об исключении 36,8 миллиарда рублей экономически необоснованных расходов на тарифы на жилищно-коммунальные услуги к 2025 году, сообщает «Царьград» .

По его словам, это очень важный показатель и с ним необходимо работать, а по итогам 2020 года из тарифов исключили 2,4 миллиарда рублей. Но к началу октября 2025 года сумма неправомерно учтенных ресурсов, подвергнутых и готовящихся к исключению из отчетности за прошлые и будущие периоды, достигла отметки в 36,8 млрд рублей.

В начале октября ФАС также опубликовала проект приказа, устанавливающего минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в 2026 году. Ожидается увеличение стоимости электроэнергии с начала октября 2026 года, а до этого времени останутся в силе расценки, установленные в июле 2025 года.

Таким образом, начиная со следующего года, в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации счета за электричество увеличатся примерно на 10,8-10,9%.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.