Стало известно о подорожании тарифов на свет на 50% в 2026 году

В некоторых регионах России плата за свет подскочит на 50% в 2026 году

ФАС опубликовала проект приказа, устанавливающего минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в 2026 году. Согласно документу, в Луганской и Донецкой народных республиках допускается 50-процентное увеличение платы за свет, но даже в таком случае в этих регионах будут почти самые минимальные в России тарифы, выяснило «РБК-Недвижимость» .

Цены на электроэнергию хотят повысить с 1 октября 2026 года, до этого момента будут действовать тарифы от июля 2025 года. Так, со следующего года в большинстве субъектов России платежки за свет вырастут на 10,8-10,9%.

В ЛДНР допускается рост цен сразу на 50%, однако даже при таком сценарии тарифы в республиках останутся одними из минимальных в России — немногим выше 2,8 руб. за кВт*ч. Платить меньше будут только жители Иркутской области —до 2 руб. за кВт*ч. Низкие тарифы предлагается ввести и в оставшихся новых регионах — Херсонской и Запорожской областях (примерно 3,6 руб. за кВт*ч и 3,7 руб. за кВт*ч соответственно), а также в Хакасии (около 3,6 руб. за кВт*ч).

Самые высокие тарифы в октябре 2026 года хотят установить на Чукотке (порядка 12,6 руб. за кВт*ч), в Подмосковье и Москве (около 9,1 руб. за кВт*ч и 8,7 руб. за кВт*ч соответственно).

Вместе с тем в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) напомнили, что гражданам по-прежнему доступна поддержка для оплаты услуг ЖКХ.

«Например, получение субсидии на оплату коммунальных услуг для семей, у которых более 22% от зарплаты направляются на оплату коммунальных услуг. Также собственные программы поддержки вправе устанавливать власти регионов», — рассказали в ведомстве.

В антимонопольной службе добавили, что изменение предельных максимальных уровней тарифов на свет соответствует индексу подорожания электроэнергии по всей России, который ранее спрогнозировали в Минэкономразвития. Сейчас проект приказа ФАС изучается на независимой антикоррупционной экспертизе.

