В Зарайске продолжается реализация программы комплексного благоустройства дворов

В Зарайске продолжается реализация программы комплексного благоустройства общественных пространств, в рамках которой в этом году будет благоустроено пять дворов. На данный момент активно ведутся работы во дворе у дома 34а по улице Благоева. Строители и техника трудятся над преобразованием территории, которая вскоре станет гораздо более уютной и комфортной для жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках благоустройства во дворе появится удобная парковка, уютные лавочки и дополнительное освещение, что значительно повысит безопасность и удобство для местных жителей. Программа благоустройства ежегодно реализуется на территории Зарайского округа. В прошлом году в нормативное состояние были приведены восемь дворов, а в 2025 году планируется благоустроить еще пять.

Четыре из благоустраиваемых дворов расположены в сельских населенных пунктах: в селе Макеево (ул. Центральная, д. д. 7, 8, 9, 10, 11), Протекино (д.д. 22, 23, 24, 70), а также в деревне Мендюкино (д.д. 5, 7, 8, 16, 16а и ул. Сельхозтехника, д. д. 9, 11). В Мендюкино работы уже находятся на финишной прямой.

Глава округа Виктор Петрущенко отметил, что качество выполняемых мероприятий находится на особом контроле, и все работы будут выполнены в срок. Таким образом, жители Зарайска смогут наслаждаться обновленными и комфортными дворовыми территориями, что несомненно улучшит качество жизни в округе.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе и что, по их мнению, важно менять», — сказал Воробьев.