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В Таганроге возобновили подачу тепла в дома после ракетной атаки ВСУ

В Таганроге, где после ракетной атаки была повреждена котельная, возобновили подачу тепла в многоквартирные дома. Ремонтные работы провели в кратчайшие сроки, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале .

В ночь на среду ВСУ нанесли ракетный удар по Таганрогу. В результате была повреждена котельная. Жители 27 домов остались без тепла.

В котельной оперативно были проведены ремонтные работы. Глава администрации города и руководство пострадавшего предприятия доложили о результатах Слюсарю.

Специалисты восстановили поврежденную теплотрассу до полудня. Подачу тепла в дома восстановили. Сейчас в здании котельной проводят замену окон, которые также были повреждены в результате ракетной атаки.

Момент удара по Таганрогу попал на видео. Жители слышали многочисленные взрывы.