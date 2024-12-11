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Ракетный удар по Таганрогу попал на видео

Украинские военные нанесли ракетный удар по городу Таганрогу в Ростовской области ночью в среду. Многочисленные взрывы слышали в небе местные жители, видео публикует SHOT .

По словам очевидцев, во время украинского обстрела регион атаковали не менее 10 снарядами. Предположительно, прилеты начались в 04:20.

На кадрах видно, что в Таганроге включали сирену, предупреждающую о ракетной опасности. Ее было слышно даже в частном секторе.

Украинские военные в результате ракетного удара повредили промышленное предприятие. Сгорели 14 машин, стоявших на парковке.

ВСУ также повредили котельную в Таганроге на улице Циолковского. В 27 многоэтажках нет тепла.