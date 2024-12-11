Жители 27 домов остались без тепла после атаки ВСУ на Таганрог

сегодня в 09:29

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Таганрогу в Ростовской области. Была повреждена котельная, сообщает « Царьград » со ссылкой на заявление мэра населенного пункта Светланы Камбуловой.

Объект энергетической инфраструктуры города расположен на улице Циолковского. Из-за удара ВСУ по котельной жители 27 многоэтажных домов остались без тепла.

Камбулова добавила, что восстановить работу объекта энергетической инфраструктуры планируют до 12:00.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью украинские войска нанесли ракетный удар по Таганрогу. Они поразили промышленное предприятие, на его парковке сгорело 14 автомобилей.