В Солнечногорске устраняют последствия мощного ливня

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На улице Банковской в Солнечногорске аварийные бригады спасают двор дома № 28. Его затопило после мощного ночного ливня.

Специалисты откачивают воду с помощью помп и шлангов. Начальник участка аварийной службы МБУ «ДЕЗ городского округа Солнечногорск» Алексей Байков сказал, что сотрудники активно выезжают на вызовы.

«По городу работают еще как минимум 3 бригады, а также спасатели и другие команды», — рассказал Байков.

В понедельник Московский регион оказался во власти стихии. Месячная норма по осадкам выполнена повсеместно, а в Подмосковье — была перевыполнена. Дожди не прекратятся до конца дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории региона. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.