В Щелкове предотвратили несанкционированный сброс 50 куб м строительных отходов
Фото - © Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
В ходе рейда в Щелкове были обнаружены несколько случаев незаконной перевозки строительных отходов, передает пресс-служба администрации городского округа.
Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверили 25 транспортных средств. У трех водителей не было необходимых разрешений.
В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.2 и статье 6.26 КоАП МО. Транспортные средства, использовавшиеся для незаконной перевозки мусора, были задержаны.
Благодаря оперативным действиям экологических служб удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 50 кубических метров.
Напоминаем водителям о необходимости наличия специального талона ОССиГ для перевозки отходов. Получить талон можно через портал госуслуг. Если у водителя нет разрешительного документа, дорожные камеры зафиксируют нарушение и автоматически назначат штраф по упрощенной системе.
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