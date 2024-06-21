В Щелкове предотвратили несанкционированный сброс 50 куб м строительных отходов

В ходе рейда в Щелкове были обнаружены несколько случаев незаконной перевозки строительных отходов, передает пресс-служба администрации городского округа.

Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверили 25 транспортных средств. У трех водителей не было необходимых разрешений.

В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 8.2 и статье 6.26 КоАП МО. Транспортные средства, использовавшиеся для незаконной перевозки мусора, были задержаны.

Благодаря оперативным действиям экологических служб удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 50 кубических метров.

Напоминаем водителям о необходимости наличия специального талона ОССиГ для перевозки отходов. Получить талон можно через портал госуслуг. Если у водителя нет разрешительного документа, дорожные камеры зафиксируют нарушение и автоматически назначат штраф по упрощенной системе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.