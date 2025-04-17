В Щелкове на субботнике собрали более 570 куб метров мусора

В рамках субботников в городском округе Щелково было вывезено уже более 570 куб. метров мусора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также сотрудники проводят промывку, обновляют разметку и производят ямочный ремонт на дорогах. В ближайшее время будет начат капитальный ремонт дорожного полотна на участках, попавших в план на этот год. В общей сложности работы будут проведены на 25 дорогах, адресный перечень размещен по ссылке.

Также в округе преображаются общественные пространства и дворы. Здесь сотрудники красят и ремонтируют лавочки, урны, освещение, детские и спортивные площадки. До конца месяца все работы будут завершены.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.