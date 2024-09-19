В Реутове завершили работы по замене лифтов в многоквартирных домах

В рамках региональной программы по замене изношенного лифтового оборудования в Реутове успешно завершены работы, запланированные на 2024 год. Всего в муниципалитете заменили 16 лифтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Лифты расположены в домах по адресам: Носовихинское шоссе, 8, Октября, 1 и ул. Южная, 19



Заместитель главы Реутова Владимир Климов отметил, что все новые лифты соответствуют современным стандартам безопасности.

«Кабины отличаются энергоэффективностью, антивандальной защитой и низким уровнем шума. В приоритете — комфорт и безопасность жителей округа», — добавил он.

Жители могут узнать, когда в их доме запланирована замена лифтов. Для этого есть интерактивная карта капитального ремонта, размещенная на сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Всего в Подмосковье план по замене лифтов выполнен в 12 округах, в остальных работы еще продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.