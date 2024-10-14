В Пушкинском городском округе восстановили подачу отопления

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В Пушкинском городском округе завершили работы по устранению утечки на теплотрассе возле ул. Писаревской д. 6. Об этом сообщает министерство энергетики Подмосковья.

В настоящий момент подача тепла и горячей воды потребителям в четыре многоквартирных дома восстановлена в полном объёме.

Ранее в Минэнерго заявили, что работы по пуску тепла продолжаются в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

РИАМО рассказывало, куда жаловаться на проблемы с отоплением в Московской области.