Куда жаловаться на проблемы с отоплением в Московской области

В материале РИАМО рассказываем, куда жаловаться, если в квартире нет отопления или прорвало трубу.

Ознакомиться с температурными нормативами в квартирах и соцобъектах Фото - © Ю. Иванко/Сайт мэра Москвы Согласно Постановлению правительства РФ № 354 от 06.05.2011 г. в отопительный период температура в жилых домах должна быть не ниже 18, а в угловых комнатах не ниже 20 градусов тепла. В спальнях не должно быть ниже 19 градусов, а в подъездах должно быть теплее 16 градусов тепла. В школах и детских садах температура также должна быть не ниже 18-22 градусов. Превышать температуру допускается не более чем на 4 градуса. В дневное время снижать температуру нельзя, а вот ночью с 00:00 до 05:00 часов можно, но не больше, чем на три градуса. При этом отопление должно подаваться постоянно, суммарный перерыв в течение месяца не может превышать 24 часов. Кроме того, возможны перерывы: не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 градусов до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 до +12 градусов; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 до 10 градусов тепла. Стоит помнить, что при таких перерывах плата за отопление должна быть снижена на 15%.

Обратиться в управляющую компанию или ТСН Фото - © Pixabay При сниженных параметрах отопления, его отсутствии, прорывах в трубах нужно обращаться в свою управляющую компанию или в товарищество собственников недвижимости (ТСН), если дом находится в его управлении. Обычно контакты управляющей организации расположены на информационных досках в подъездах. Найти информацию о своей компании можно в информационной системе «ГИС ЖКХ». В УК можно просто позвонить, обычно для этого есть телефоны диспетчеров, которые доступны круглосуточно. Если звонок не помогает, нужно составлять письменное обращение и фиксировать его получение компанией. В письме нужно указать свои контактные данные, подробно описать проблему и обязательно получить входящий номер – это пригодится, если УК или ТСН не отреагирует на жалобу и придется обращаться в вышестоящие инстанции и в суд. Кроме того, все нарушения нужно фиксировать с помощью актов. Для этого нужно вызывать сотрудников УК или ТСН и составлять документ.

Позвонить по единому номеру 122 Фото - © Pixabay.com В Подмосковье работает единый круглосуточный телефон, по которому можно сообщить о проблемах с отоплением. Нужно позвонить по номеру 122, добавочный 4 и сообщить об аварии или неисправностях в отопительной системе дома или квартиры.

Обратиться в ЕДДС Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО В каждом городе Подмосковья работают Единые дежурные диспетчерские службы. Контакты ЕДДС также размещены на сайтах администраций, информационных досках, в социальных сетях. Узнать номер своей ЕДДС можно на сайте. Кроме того, есть работает ЕДС Московской области, куда тоже можно сообщить о проблемах с отоплением. На сайте нужно ввести свои контактные данные, описать проблему, приложить фотографии при наличии и указать номер лицевого счета. Написать обращение, узнать номера и адреса УК и ресурсоснабщающих организаций можно на карте коммунальных услуг МКД. На карте можно выбрать дом, указав адрес. Далее нажатием на дом можно найти карточку МКД, где указаны все контакты и есть возможность отправить обращение.

Написать жалобу через «Добродел» Фото - © Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области Решить вопросы с отоплением поможет портал «Добродел». На портале, чтобы подать жалобу, нужно зарегистрироваться. Далее выбрать в «Сервисах» выбрать пункт «Сообщения» и выбрать нужную категорию, где нужно описать проблему. В открытой форме обращения обязательно нужно указать адрес проблемного дома. После этого обращение будет направлено в соответствующий орган. Жалобу можно отправить и с помощью приложения «Добродел».

Написать в Роспотребнадзор Фото - © Александр Вильф/РИА Новости Жалобу в Роспотребнадзор стоит писать, если управляющая компания, ТСН или ресурсоснабжающая организация не реагируют на заявки и не работают над устранением проблем. Территориальный отдел Роспотребнадзора Московской области расположен в Мытищах, на улице Семашко, 2. Обратиться в ведомство можно и в электронной форме, и по номеру телефона: 8-800-100-50-14.