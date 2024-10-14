Работы по пуску тепла продолжаются в Московской области

На территории Московской области в настоящий момент продолжаются работы по пуску тепла. Об этом сообщает министерство энергетики Подмосковья.

В Дмитровском городском округе уже несколько новых линий теплотрассы подключены к котельным округа, с 12:00 ведется заполнение системы. Так, тепло с котельной на ул. Профессиональной в ближайшее время придет в мкр. ДЗФС, после чего специалисты приступят к заполнению сети в мкр. Михалина и Аверьянова.

Кроме того, идет заполнение системы по всем адресам обслуживания с котельных на улицы Пушкинской и улицы Подлипичье.

В Подмосковье работает единый круглосуточный телефон, по которому можно сообщить о проблемах с отоплением. Нужно позвонить по номеру 122, добавочный 4 и сообщить об аварии или неисправностях в отопительной системе дома или квартиры.

В каждом городе Подмосковья работают Единые дежурные диспетчерские службы. Контакты ЕДДС также размещены на сайтах администраций, информационных досках, в социальных сетях. Узнать номер своей ЕДДС можно на сайте. Решить вопросы с отоплением поможет портал «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.