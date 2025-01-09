В Подмосковье выполнили более 100 заявок по вывозу ненужных вещей в праздники

В новогодние каникулы на территории Московской области при помощи сервиса по транспортировке ненужных вещей на региональном портале госуслуг, а также специализированной компании «Экотакси» было отработано более 100 заявок от жителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

«Новый сервис решает вопрос вывоза крупногабаритной мебели, оперативно и просто. Также одним из преимуществ сервиса является его круглосуточная работа. Для удобства жителей в рамках услуги мы создали и интерактивную карту, на которой по геолокации также можно найти и ближайший пункт приема алюминия, пластика и текстиля», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В топ самых популярных предметов вывоза вошли:

бытовая техника;

чугунные ванны;

матрасы;

диваны.

Услуга по вывозу старых бытовых предметов пользуется спросом и становится более популярной среди жителей региона. Воспользоваться сервисом можно на РПГУ.

Как это сделать:

для оформления заявки нужно выбрать объект, подлежащий вывозу;

указать адрес, удобную дату, время и контактный телефон;

дождаться обратной связи от специалистов для подтверждения заявки.

Больше всего запросов поступило в городских округах Подольск, Чехов, Егорьевск и Раменское.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.