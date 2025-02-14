В Подмосковье стартует период приема показаний счетчиков

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С 15 февраля в большинстве округов Подмосковья стартует период приема показаний приборов учета. В связи с этим расчетный центр напоминает жителям о ключевых моментах, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Почему важно передавать показания вовремя

В первые три месяца отсутствие показаний приводит к начислению платы по среднему потреблению. Затем расчет ведется по нормативу, который зависит от количества зарегистрированных жильцов. Если счетчик неисправен или просрочен по поверке, применяется повышающий коэффициент. Уточнить дату поверки счетчиков и сроки приема показаний можно в личном кабинете на сайте или в офисах расчетного центра.

Как передать показания

Онлайн: в личном кабинете , мобильном приложении или в чат-боте на сайте МосОблЕИРЦ.

Офлайн: в любом клиентском офисе расчетного центра или по телефону 8 (499) 444-01-00.

Голосовой помощник по номеру 8 (499) 444-01-00 работает ежедневно с 6:00 до 23:00.

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