В Подмосковье регоператор установил более 150 контейнеров

В трех городских округах Московской области региональный оператор «МСК-НТ» установил более 150 дополнительных баков на контейнерных площадках. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Так, 124 бака появилось в Чехове, 32 — в Серпухове и 11 — в Подольске.

«Сейчас много мусорных навалов образуется в основном из-за проездного расположения контейнерных площадок, а также из-за того, что многие СНТ до сих пор не заключили договоры на вывоз отходов с регоператорами и пользуются услугами „серых“ возчиков. Поэтому сейчас для того, чтобы улучшить ситуацию с отходами в регионе мы прибегаем к увеличению числа тары. Некоторые регоператоры Подмосковья помогают нам в этом. Они проводят большую работу с муниципалитетами и увеличивают количество баков в пиковый период», — сообщил первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Николай Скворцов.

Установка проводилась в основном на проездных площадках ИЖС, в сельских населенных пунктах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.