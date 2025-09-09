В Подмосковье расширили действующую меру поддержки для бизнеса

В Московской области расширена действующая мера поддержки для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

«Теперь специалисты центра „Мой Бизнес“ будут сопровождать заявителей на этапе подготовки заявки на регистрацию товарных знаков и патентов. Это позволит предпринимателям снизить количество ошибок и ускорить признание защиты интеллектуальной собственности владельца», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Кроме того, сокращен срок предоставления всех мер поддержки центра «Мой бизнес» более чем в 5 раз — с 169 до 30 рабочих дней.

Услуги центра «Мой Бизнес» — это единый сервис предоставления комплексной поддержки предпринимателям Подмосковья. Получить подробную информацию можно по телефону «горячей линии» 0150, по ссылке и на Инвестиционном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.