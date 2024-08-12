В Подмосковье проверят 31 тыс домов на предмет нарушений при подготовке к зиме

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в Подмосковье проверят на предмет нарушений 31 тыс. домов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«У нас попало в проверку 31 тыс. домов. Учитывая, что у нас 400 инспекторов, мы взяли месяц для этой работы – до 1 сентября. Примерно 70-80 домов на одного проверяющего абсолютно адекватный срок. Мы точно в него уложимся. И до 1 сентября мы проверим все на наличие вот таких вот нарушений ключевых», – сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что среди ключевых нарушений могут быть проблемы с теплоизоляцией, опресовкой тепловой сети, осушением подвала и закрытием теплового контура.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.