В Подмосковье подвели итоги работы обеспечения электроснабжения потребителей

В «Мособлэнерго» подвели итоги работы по обеспечению надежности электроснабжения потребителей Московской области. Руководители структурных подразделений аппарата управления, главные инженеры 10 филиалов и начальники 9 строительно-монтажных участков рассмотрели ряд вопросов в области эксплуатации, ремонта и строительства объектов электроэнергетики, производственной безопасности и охраны труда. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

В общем объеме работ, выполненных в рамках производственных программ в 2023 году, 37% проектов реализовано силами персонала строительно-монтажных участков. В том числе хозяйственным способом реализовано 34% капремонта и 29% строительства и реконструкции объектов энергетики в рамках инвестиционной программы, включая мероприятия по технологическому присоединению потребителей к сетям. Также 59% работ по установке и замене приборов учета электроэнергии выполнены работниками компании.

Участники мероприятия обсудили данные статистики и анализа технологических нарушений в сетях за 2021–2023 годы и 1 квартал 2024 года, представленные ситуационно-аналитическим центром. За 2023 год наименьшее количество технологических нарушений зафиксировано на объектах электросетевого хозяйства в Сергиево-Посадском, Краснознаменском и Щелковском филиалах компании.

По итогам совещания определены меры по предупреждению технологических нарушений, внедрению положительного опыта работы филиалов и усилению работы по производственной безопасности и охране труда.

Совещание аппарата управления и главных инженеров филиалов «Мособлэнерго» проводится ежегодно для повышения надежности работы электросетевого хозяйства компании, улучшения качества и надежности передачи электроэнергии потребителям Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за 5 лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

По словам губернатора, теплоснабжение — это важный вопрос, поэтому «готовить сани» нужно летом.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу», — заявил Воробьев.