В Подмосковье подвели итоги четвертого экологического конкурса детского рисунков

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 13:42

Региональный оператор по обращению с отходами Чеховского кластера Московской области подвел итоги четвертого экологического конкурса рисунков и видеопроектов для детей «Для спасения природы будем разделять отходы». Творческий марафон проходил с 15 марта по 31 мая среди учеников школ городов Подольска, Чехова, Серпухова, Пущина и Протвино. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Цель конкурса — поддержать детское творчество и привлечь внимание к важной экологической инициативе: раздельному сбору мусора. Более ста юных художников и режиссеров приняли участие в конкурсе, продемонстрировав свое мастерство и заботу о природе родного края.

Победители Номинации «Рисунок»

Первое место:

Гелевери Соломон, 9 лет, ученик 2 «в» класса центра непрерывного образования города Серпухова.

Второе место:

Рогулькин Михаил, 8 лет, учащийся гимназии № 7, город Подольск.

Воронина София, 12 лет, ученица 5 «в» класса средней общеобразовательной школы № 9, город Чехов.

Третье место:

Исаенкова Валерия Сергеевна, 13 лет, учащаяся средней школы № 21, город Подольск.

Зелепукина Алиса, 13 лет, средняя школа имени Владимира, городской округ Серпухов.

Дежина Мария, 8 лет, первоклассница эффективной школы, городской округ Серпухов.

Кроме того, поощрительными местами отмечены следующие участники:

Василенко Олеся Андреевна, 13 лет, школа Чехов-3.

Никулова Валерия, 8 лет, гимназия № 7, город Подольск.

Головашкина Василиса, 8 лет, гимназия № 7, город Подольск.

Молявина Варвара, 12 лет, школьница средней школы № 9, город Чехов.

Коломоец Алексей, ученик первой школы, городская округа Серпухов.

Победители Номинации «Видеопроект»

Первое место:

Авторы анимационного фильма «Мусорный монстр», студия мультипликации ДПИ «Пчелка», Дом культуры «Октябрь», город Подольск. Среди участников: Ворик Маша, Степанов Тимофей, Мусияченко Валя, Бахаева Маша, Кусачева Вера, Лобачева Иллария, Колмаков Даня, Жаанбаева Аяна, Коренько Вера. Руководитель проекта — преподаватель Архипова Юлия Владимировна.

Второе место:

Задорожный Марк Юрьевич, лицеист пятого класса, город Подольск.

Третье место:

Харламов Кирилл, Розов Максим, Прошкина Анастасия, Гриценко Ярослав, Трифан Артемий, Вукулов Владислав, ученики средней школы № 8 для учащихся с особыми образовательными потребностями, городской округ Серпухов.

Торжественная церемония вручения наград победителям состоится осенью в офисах регионального оператора в городах Чехов, Серпухов и Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.