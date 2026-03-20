В Подмосковье озвучили планы модернизации теплоснабжения в пяти округах

Стали известны подробности предстоящей модернизации коммунальной инфраструктуры в пяти подмосковных округах. По данным, озвученным на открытой трибуне Московской областной Думы, в Пушкинском, Сергиево-Посадском, Щелково, Лосино-Петровском и Фрязино запланирован масштабный комплекс работ, сообщили организаторы трибуны.

Первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров уточнил объемы.

«Общий объем реализации мероприятий по всем программам 2026 года г. о. Пушкинский, Фрязино, Щелково, Лосино-Петровский, Сергиево-Посадский порядка 99, среди которых модернизация (реконструкция и капремонт) 49 котельных, 4 ЦТП, 46 мероприятий на тепловых сетях. Все эти мероприятия затронут свыше 181 тыс. жителей, 182 социальных объекта и 1448 МКД», — отметил Расим Тактаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.