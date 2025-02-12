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В Подмосковье объяснили что делать, если ключи или ценные вещи упали в шахту лифта

По статистике чаще всего в шахты лифтов попадают малогабаритные вещи — деньги, телефоны, документы. При этом абсолютно все утерянные вещи можно вернуть — сделать это несложно. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области поделились, что делать в этом случае, сообщает пресс-служба ведомства.

Куда звонить:

специалистам лифтового хозяйства компании, которая обслуживает лифтовое оборудование в доме. Как правило, телефон указан на информационной табличке, установленной в самом лифте;

сотрудникам управляющей организации. Они примут вашу заявку, а затем через ремонтно-спасательную службу отработают ее.

Для предотвращения падения личных вещей в шахту лифта рекомендуем держать ключи и мобильный телефон в кармане или сумке.

Стоит помнить, что ни в коем случае нельзя пытаться достать упавший предмет самостоятельно — это опасно для жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.