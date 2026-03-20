В Подмосковье 250 тыс жителей подключили газ по соцпрограмме

Программа социальной газификации с начала действия обеспечила газом 250 тыс. жителей Московской области. Газопроводы бесплатно подводят к границам участков, а работы продолжаются во всех округах региона, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

По данным ведомства, наибольшее число подключений зафиксировано в Истре — 29,5 тыс. жителей, Раменском — 12,7 тыс. и Домодедове — 12,1 тыс. человек. Президентский проект является бессрочным и освобождает собственников от оплаты строительства газопровода до границы участка.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что программу последовательно расширяют и упрощают процедуры подключения.

«Изначально в проект входили только населенные пункты, но программа была расширена и затронула также СНТ. В плане на ближайшие 5 лет мы газифицируем около 600 садовых товариществ, расположенных в границах населенных пунктов», — отметил Воропанов.

С начала реализации программы специалисты «Мособлгаза» построили более 4,5 тыс. км газопроводов в свыше 3,2 тыс. населенных пунктов. Для участия необходимо подать заявку на сайте, при этом дом должен быть зарегистрирован. Работы внутри участка оплачивает заявитель либо заключает комплексный договор с «Мособлгазом», который включает проектирование, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также техобслуживание.

В регионе действуют дополнительные меры поддержки для льготных категорий граждан. Они полностью покрывают стоимость работ внутри участка и компенсируют покупку оборудования на сумму до 80 тыс. рублей. Заявку на льготную газификацию подают через РПГУ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.