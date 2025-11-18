В парках Ленинского округа готовятся к зимнему сезону

Шесть парковых зон подмосковного Ленинского городского округа продолжают подготовку к зимнему периоду. Парки уже обеспечены необходимым количеством техники, инвентаря и материалов для комфортного и безопасного пребывания посетителей в холодное время года. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Для обеспечения качественной уборки территории заготовлено более 300 тонн гранитной крошки, подготовлено 20 единиц специализированной техники и свыше 320 единиц ручного инвентаря. К зимним работам привлечено более 110 специалистов, обеспеченных фирменной экипировкой. Все парки имеют заключенные договоры на поставку горюче-смазочных материалов, необходимых для обслуживания работы двигателей и механизмов рабочей техники, ее ремонт и определенные места для складирования материалов», — приводятся в сообщении слова директора МБУ «Парк культуры и отдыха города Видное» Дмитрия Голосова.

Уточняется, что в рамках зимней программы в парках округа запланировано открытие сезонных объектов: каток из натурального льда площадью 560 м² в Центральном парке Видного, лыжные трассы протяженностью 3,5 км в лесопарке Апаринки и 4,6 км в лесопарке Высота. С 19 по 30 ноября будет завершено праздничное оформление территорий, включая установку новогодних елей и тематических декораций.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с губернаторской программой «Зима в Подмосковье» в период новогодних праздников запланировано проведение более 100 еженедельных мероприятий. Среди ключевых событий декабря — торжественное открытие зимнего сезона 1 декабря, фестиваль «Парки. Сказки. Торжество» 13 декабря, спортивный праздник «Зимние рекорды» 20 декабря и тематическое мероприятие «Новый год под шубой» 27 декабря. Программа зимнего отдыха будет реализована на территориях шести парков: Центрального парка, Расторгуевского парка, набережной «Купелинка», лесопарка «Апаринки», лесопарка «Высота» и Тимоховского парка, что позволит жителям и гостям округа разнообразно и активно провести зимние месяцы.