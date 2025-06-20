В Орехово-Зуевском округе обновили более 40 подъездов по программе губернатора

В 2025 году на территории Орехово-Зуевского округа планируется отремонтировать более 90 подъездов по профильной программе губернатора Московской области. На данный момент уже завершено обновление более 40 подъездов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Качество выполненных работ находится под постоянным контролем. Недавно заместитель главы городского округа Илья Денисов, гендиректор компании ООО «НКС» Вадим Стефанский совместно с жителями проверили ремонт подъезда в доме № 13 на улице Козлова в городе Орехово-Зуево. Жители активно участвуют не только в принятии решений, но и в оценке качества проведенных работ.

«Важно отметить, что работа ведется оперативно: поступившая от жителей просьба установить поручень при входе в подъезд по адресу: ул. Козлова, дом № 15 будет выполнена до конца июня», — подчеркнул Илья Денисов.

Губернаторская программа «Мой подъезд» действует в Московской области с 2017 года.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.