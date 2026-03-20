В округе Шатура объявили конкурс на строительство котельной

Открытый конкурс на строительство блочно-модульной котельной объявили в поселке Радовицкий муниципального округа Шатура. Подрядчика определят в электронной форме, после чего начнутся строительно-монтажные работы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы по возведению блочно-модульной котельной по адресу: Московская область, м. о. Шатура, поселок Радовицкий, улица Спортивная, дом 13.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.