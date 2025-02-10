В округе Пушкинский 11 февраля произойдут плановые отключения электроэнергии

«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии 11 февраля в округе Пушкинский. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется:

11.02.2025(10:00 — 16:00)г.о. Пушкинский, р. п. Правдинский, Степаньковский тупик д. 1-5, Степаньковское ш., д. 1-15, ул. Трансформаторный д. 10-20, ул. Лесная д. 4-20, ул. Ленина д. 20-26 м-н «Хлеб-Сало», ООО «Дом», д. 19в «Великатес», д. 21а м-н «Продукты», д. 2а м-н «Строительный», Шинный Центр, палатка «Куры-Гриль», ТОО «Ландыш», д. 21а «Аптека», д. 12 «Аптека», ООО «Олнас»; Храм; Пожарная Часть.Техобслуживание трансформатора.

11.02.2025 (10:00 — 16:00)г.о. Пушкинский, р. п. Правдинский, ул. Суворова д. 6-22, 7-17, ул. Железнодорожная д. 1-7, д. 2-8а, ул. Жуковского д. 1–7, 2–8, ул. Ульянова д. 14,15, Кривой пер. д. 1. Замена опоры.

11.02.2025 (10:00 — 16:00)г.о. Пушкинский, с. Братовщина, ул. Ленинская д. 1-26, ул. Советская д. 14, 14а, 19, ул. 1-я Станционная д. 14-42, ул. 2ая Новопролетарская д. 1-17, ул. Центральная 95 б, 97, ул. Луговая.Замена силового трансформатора.

11.02.2025 (10:00 — 16:00)г.о. Пушкинский, с. Братовщина, ул. Центральная д. 71-99, 88, ул. Полевая д. 23, ул. 1-я Станционная д. 1-19, 2-18.Замена опоры и провода СИП на ВЛ.

11.02.2025 (10:00 — 16:00)г. Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. 1-я Полевая д. 4а, 13, 22-26, 11-41, ул. Листвяны д. 22–30, 17–21, ул. Фруктовая д. 1–11, 2–8, ул. 2-я Полевая д. 6–21, ул. Вишневая — д. 3а.Восстановительные работы на ВЛ.

По вопросам отключений и качества электроснабжения обращаться на «Горячую линию» АО «Мособлэнерго» по телефону 8(495) 99-500-99.

Информация о внеплановых отключениях доступна на сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.