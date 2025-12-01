В Ногинске завершили капитальный ремонт котельной «Климова-0» в Богородском округе

Котельная «Климова-0» в Ногинске после капитального ремонта начала работу с начала отопительного сезона 2024 года и обеспечивает теплом социальные объекты и жилые дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капитальный ремонт котельной «Климова-0» в Ногинске провели в рамках программы модернизации теплоснабжения Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Работы стартовали в декабре 2024 года и завершились к началу отопительного сезона.

В ходе ремонта установили шесть новых котлов мощностью 3,25 МВт, выполнили сварочные работы, обновили трубную часть и запорную арматуру, а также провели работы по узлу ГРУ. Было обустроено основание для аккумуляторного бака, проложены кабельные каналы и выполнены общестроительные работы. Кроме того, подрядчик провел косметический ремонт здания и установил ограждение по периметру для повышения безопасности.

Котельная обслуживает школу, два детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком и 25 жилых домов. На время ремонта теплоснабжение обеспечивала расположенная рядом котельная «Климова 2».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что основной этап модернизации котельной в Климовске завершат уже в этом году. Специалисты проведут ремонт почти 11 км теплосетей и подключат индивидуальные тепловые пункты в 143 МКД.

«У нас здесь два котла, которые мы модернизировали, так называемые «сотки». При потреблении Климовском мощности в 100 гкал в час имеем здесь двойной резерв. Также будет установлен новый котел меньшей мощности, но не менее важный, чтобы обеспечить подачу тепла. Очень много мы заменили автоматики для того, чтобы управление котельными также велось максимально рационально», — заявил Воробьев.