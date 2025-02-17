В НИУ «МЭИ» состоялось первое заседание Общественного совета Минэнерго Подмосковья

В стенах Московского энергетического университета (НИУ «МЭИ») состоялось первое в 2025 году заседание Общественного совета министерства энергетики Московской области с обновленным составом. В совет вошли члены Общественной палаты Московской области, руководители организаций и научных центров в сфере ТЭК, сообщает пресс-служба ведомства.

Совет вновь возглавил Владимир Тульский — директор института электроэнергетики НИУ «МЭИ». Его кандидатуру утвердили члены Общественного совета.

Мероприятие стало важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития топливно-энергетического комплекса региона. Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов рассказал о масштабной модернизации системы теплоснабжения, которая проходит в регионе по инициативе Губернатора А. Ю. Воробьева, новых подходах к реализации мероприятий, цифровизации, планах по газификации Подмосковья в 2025 году, повышении надежности электроснабжения потребителей. Также большое внимание уделили кадровому вопросу.

«Привлечение специалистов и развитие кадрового потенциала является нашей приоритетной задачей. Без профессиональных кадров невозможно обеспечить устойчивое развитие отрасли. Сегодня мы наблюдаем нехватку кадров, особенно в теплоэнергетике. Для решения этой проблемы необходимо трехстороннее сотрудничество — министерства энергетики как регулятора отрасли, предприятий и образовательных учреждений. С МЭИ мы сотрудничали и ранее, но сейчас договорились о продолжении совместной работы по подготовке специалистов и популяризации профессии в энергетической сфере. Процесс небыстрый, но я уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться укрепления кадровой базы», — отметил Сергей Воропанов.

После заседания для членов Общественного совета Минэнерго МО провели экскурсию по учебному заведению, рассказали о его возможностях. В частности, впечатлили научные лаборатории, которых насчитывается более 100 единиц, учебная ТЭЦ, опытный завод, полигон возобновляемый энергии.

Общественный совет, в свою очередь, продолжит свою работу, обеспечивая открытый диалог между властью, бизнесом и общественностью для достижения общих целей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.