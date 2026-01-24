В Мурманской области восстановили свет в попавших под отключение котельных

В Мурманской области восстановлен света в попавших под отключение котельных, также обеспечено подключение объектов водоснабжения и здравоохранения, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в Telegram-канале .

«Электроснабжение восстановлено на всех котельных. В ближайшее время тепло поэтапно начнет возвращаться в дома северян», — отметил он.

Ранее сообщалось, что из-за скачка напряжения на фоне непогоды в Мурманске частично отключился свет. То же самое произошло в Североморске. К отключениям привело образование льда и изморози на линиях электропередачи.

Возбуждено уголовное дело о халатности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.