В муниципальном округе Истра восстановлена работа социально значимых объектов. В их число входит Новопетровская поликлиника. Медучреждение на данный момент работает в штатном режиме. Электроэнергия и отопление работают без перебоев, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа.

Текущее чрезвычайное происшествие представляет собой беспрецедентный случай. На возникшую ситуацию оказали влияние несколько неблагоприятных факторов, включая обильные снегопады, резкие оттепели и обледенение листвы на деревьях. Эти условия привели к тому, что деревья стали ломаться, что, в свою очередь, вызывает повреждение опор электрических сетей и проводов. Мы призываем всех быть осторожными и соблюдать меры предосторожности.

На ликвидацию последствий непогоды направлены все силы. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме. Специалисты делают все возможное для скорейшего решения проблемы.

Сообщать обо всех ЧП жители могут по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.