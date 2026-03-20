В Можайском округе усилили контроль за теплосетями в паводок

Коммунальные службы Можайского округа 18 марта перешли на усиленный контроль тепловых сетей из-за активного таяния снега. Аварийная бригада «Мособлтепло» ежедневно проверяет состояние тепловых камер и трубопроводов, чтобы не допустить сбоев в подаче тепла и горячей воды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

18 марта специалисты «Мособлтепло» провели плановый обход тепловых камер на улице 20 Января. Сотрудники спускались в колодцы, проверяли запорную арматуру и осматривали трубопроводы на наличие протечек.

В период паводка такие проверки проводят ежедневно в усиленном режиме, поскольку активное таяние снега создает дополнительную нагрузку на инженерные сети. Всего за бесперебойную подачу тепла и горячей воды в дома округа отвечают 315 сотрудников компании. При этом аварийная бригада из десяти человек находится на связи круглосуточно.

Мастер бригады Юрий Дергачев отметил, что полностью идеальных коммуникаций не существует, поэтому важно своевременно проводить профилактику.

«Бывает, что где-то что-то ломается или прогнивает. Используем сварку, ставим хомуты, проводим земляные работы. Но благодаря профилактике серьезных аварий у нас не было. Если работать на опережение, крупных ЧП можно избежать», — объяснил он.

Рядом с опытными специалистами работают молодые сотрудники, которым передают профессиональные навыки. Таким образом предприятие формирует кадровый резерв и обеспечивает стабильную работу теплосетей в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.