В Люберцах продолжают расчищать дворы и дороги во время метели

Коммунальные службы городского округа Люберцы 19 февраля продолжают уборку снега во дворах и на дорогах, несмотря на сильную метель. Снегоуборочная техника работает на улицах и во дворах, обеспечивая проезд транспорта.

В городском округе Люберцы во время метели продолжается расчистка и вывоз снега. На дорогах и во дворах работает специализированная техника, в том числе самосвалы и КАМАЗы, вывозящие снежные массы.

Из-за низкой видимости водителям приходится снижать скорость и быть внимательнее за рулем. Житель округа Вячеслав Лим рассказал, что по пути несколько раз останавливался, чтобы очистить стекла автомобиля от снега. Он также отметил, что регулярно видел проезжающие машины, груженные снегом.

Во дворе дома № 24А на улице Электрификации также задействован трактор. Проезд к дому уже расчищен, техника продолжает работу по уборке территории.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.