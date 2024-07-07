В Крыму 14 населенных пунктов на 10 дней остались без газа

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Воронкин: ремонт газопровода в Крыму займет до 10 суток

Ремонтные бригады приступили к восстановлению магистрального газопровода в районе Алушты в Крыму, из-за чего 14 населенных пунктов временно остались без газа, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

По словам чиновника, ремонтные работы ориентировочно продлятся от одной недели до 10 суток включительно. Все это время местному населению придется обходиться без газа.

«ГУП РК „Черноморнефтегаз“ приступили к выполнению ремонтных работ — сформированы ремонтные бригады, организовывается доставка необходимых строительных материалов», — отметил Воронкин.

Ранее сообщалось, что в районе Алушты на газопроводе произошла разгерметизация моста. Из-за этого возник пожар.