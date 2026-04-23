В Краснозаводске Сергиево-Посадского округа строят газопровод

Строительство распределительного газопровода высокого и среднего давления ведут в Краснозаводске Сергиево-Посадского городского округа. Подключение семи частных домов к газу запланировано на май 2026 года, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Специалисты мособлгаза прокладывают газопровод протяженностью 1733 метра и устанавливают газорегуляторный пункт. Работы проходят в рамках программы догазификации с соблюдением технических и безопасных норм. После ввода объекта в эксплуатацию газ получат семь частных домовладений.

Программа догазификации позволяет жителям подать заявку на подключение в любое время, если дом зарегистрирован и расположен рядом с действующим распределительным газопроводом. До границы земельного участка сети строят бесплатно за счет государства.

Работы внутри участка и подготовку внутридомового газового оборудования собственники оплачивают самостоятельно. Строительство могут выполнить как специалисты мособлгаза, так и аккредитованные специализированные организации. Компания продолжает расширять газовую инфраструктуру в населенных пунктах Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.