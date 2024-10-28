В Ивантеевке завершен капремонт котельной «Детская»

В рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» завершен капитальный ремонт котельной «Детская» в Ивантеевке, сообщает пресс-служба администрации горокруга Пушкинский.

В ходе работ был заменен аккумуляторный бак. «Котельная работает в штатном режиме, обеспечивая круглосуточную подачу теплоносителя. Ремонтные работы позволили повысить надежность и эффективность работы котельной, а также обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Ивантеевки.

В округе Пушкинский капитальный ремонт проводится на четырех объектах. Эти краткосрочные мероприятия включены в госпрограмму на 2024 год и проводятся по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Помимо котельной в микрорайоне Детская, обновления коснутся объектов в Лесном и Софрино, где будут заменены котловое и насосное оборудование, а также капитальный ремонт участков тепловых сетей в Ивантеевке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.