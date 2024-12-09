В Истре ведется монтаж лифтового оборудования в рамках региональной программы

В рамках региональной программы капитального ремонта подрядная организация ООО «Стартен» активно ведет монтаж лифтового оборудования на нескольких объектах в городах Истра и Дедовск. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот проект направлен на улучшение качества жизни жителей многоквартирных домов, обеспечивая современное и безопасное лифтовое оборудование.

На данный момент работы ведутся по следующим адресам:

г. Истра, ул. Конструктора Адасько, д. 2А — здесь устанавливаются два новых лифта, что значительно повысит уровень комфорта для жителей этого дома.

г. Истра, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 38 — в этом здании будет установлен один лифт, который обеспечит доступность для всех жильцов.

г. Дедовск, ул. им. Курочкина Николая Сергеевича, д. 11 — здесь монтаж трех лифтов позволит улучшить транспортную доступность в здании, что особенно важно для пожилых людей и семей с детьми.

г. Дедовск, ул. им. Курочкина Николая Сергеевича, д. 9А — установка одного лифта в этом доме также является важным шагом к повышению качества жизни его жителей.

На сегодняшний день готовность проекта составляет около 60 процентов. Ведущие специалисты компании «Стартен» уже установили шкафы управления, которые являются ключевыми элементами системы. В настоящее время они сосредоточены на монтаже порталов, что включает в себя работы по установке дверей и других конструктивных элементов, необходимых для безопасной и эффективной работы лифтов.

Работы проводятся с соблюдением всех современных стандартов безопасности и качества.

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Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.