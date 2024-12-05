В Истре установили специальные оранжевые контейнеры для опасных видов отходов

Правильная утилизация вредных отходов позволяет сохранить богатство и разнообразие в природе. С территории городского округа Истра за период с 24 сентября по 24 ноября из пунктов приема вредных отходов вывезли на утилизацию 566 кг батареек. За прошедшие два месяца с территории округа было вывезено 2 220 штук различных ламп, которые также относятся к опасным отходам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ученые утверждают, что одна батарейка загрязняет 20 кв. метров земли. Кроме почвы, может испортить до 400 л воды, а в лесной зоне — это территория обитания двух деревьев, одного ежика, тысячи дождевых червей и двух кротов.

Все дело в том, что в батарейках содержатся цинк, марганец, калий и графит. В аккумуляторах — кадмий, свинец, литий и серная кислота. При повреждении корпуса все эти химические элементы попадают в окружающую экосистему: воздух, почву и грунтовые воды.

Отрадно, что все больше жителей участвуют в раздельном сборе отходов и сортируют мусор. В округе Истра для опасных видов отходов установлены специальные оранжевые контейнеры, где можно оставить батарейки, аккумуляторы, а также различные виды ламп, которые также относятся к отходам IV класса опасности.

Их адреса:

г. Истра, пл. Революции, д. 4, около здания администрации городского округа Истра;

г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 14, вблизи Дедовского КДК;

п. Снегири, ул. Панфилова, д. 12, возле здания администрации ТО Снегири;

п. Снегири, ЖК Новоснегиревский, в месте координат 55.864402, 37.042829;

пос. Первомайский, стр. 19, вблизи здания почты;

пос. Гидроузла им. Куйбышева, контейнерная площадка вблизи дома № 29;

пос. Глебовский, ул. Микрорайон, вблизи дома № 16;

п. Агрогородок, вблизи д. № 24;

д. Павловское, д. 12, на контейнерной площадке;

д. Кострово, ул. Центральная, вблизи аптеки;

с. Онуфриево, ул. Центральная, д. 8;

с. Новопетровское, ул. Полевая, вблизи дома № 2;

пос. Курсаково, между домами № 22 и 23а

с. Павловская Слобода, пл. Свободы, автобусная остановка (в сторону Нахабино);

д. Покровское, ул. Майская, контейнерная площадка вблизи дома № 5.

И еще эти вредные отходы можно оставить на площадке «Мегабак» на ул. Ленина, д. 1 в Истре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.