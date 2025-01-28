В Истре капитально отремонтируют внутридомовые газовые сети по 3 адресам в 2025 году

В муниципальном округе Истра капитально отремонтировали системы внутреннего газопровода и оснастили квартиры датчиками контроля загазованности. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для тех, кто пользуется газом (готовит на газовой плите) в домашних условиях — это вопрос архиважный, так как касается безопасности не только отдельной квартиры, но и всего дома в целом. Замена внутридомовой системы газоснабжения необходима, так как и инженерные коммуникации устаревают.

В 2025 году капремонт запланирован на внутридомовых газовых сетей по трем адресам:

с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 5;

с. Рождествено, ул. Центральная, д. 7;

п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 41.

Работы подрядной газовой организацией ООО «Центр газ» начались с началом нового года. И вот уже сейчас жители одного из домов (60 квартир) пользуются газом после капремонта. Это жители дома № 5, проживающие на ул. Полевая в с. Новопетровское. Капремонт включает в себя: замену внутридомового (фасадного газопровода), замену отводов от стояков, установку кранов и соединительных подводок. После завершения работ в обязательном порядке в квартирах устанавливаются датчики контроля загазованности.

В настоящее время такой же объем работ выполняется в доме № 7 на ул. Центральной, в с. Рождествено (48 квартир).

После сдачи этого объекта подрядчик приступит к капремонту газовых сетей в доме № 41, на ул. Микрорайон в п. Глебовский. Здесь газовые инженерные коммуникации и системы контроля загазованности будут установлены в 144 квартирах.

Работа продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.