В Истре к расчистке дорог от снега привлечено более 60 единиц спецтехники

В Истре расчищают дороги и дворы после снегопада. Высота снежного покрова местами может составить до 50 см, сообщила в своем Telegram-канале глава округа Татьяна Витушева.

Сейчас в расчистке дорог задействовано 60 единиц различной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики. Расчисткой дворов и общественных территорий занимаются более 70 единиц коммунальной техники муниципальных бюджетных учреждений и подрядных организаций, а также порядка 450 коммунальных рабочих.

Кроме того, в уборке помогают представители Истринского отделения «Молодой Гвардии Единой России». Порядок работ выстроен по регламенту. В рамках уборки снега сначала расчищают опасные участки, дороги с высокой интенсивностью движения и автобусными маршрутами, городские дороги, дороги в населенных пунктах с твердым покрытием, дороги с грунтовым покрытием содержатся в плотном снежном накате.

Во дворах сначала расчищают входные группы в МКД, лестницы, пандусы, спуски, тротуары и пешеходные дорожки, проезды и подъезды к контейнерным площадкам. Затем снег убирают с парковок, детских и спортивных площадок. Подходы к соцобъектам расчищаются в первую очередь.

Жителей просят быть внимательнее и осторожнее, соблюдать ПДД, а также отказаться от поездок на личных авто по возможности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальному блоку подготовить силы и средства к снегопаду.

«Поэтому наша задача, как и перед предыдущим циклоном, — провести все мобилизационные мероприятия. Они касаются дворов, проездов межквартальных, муниципальных, региональных и федеральных», — заявил Воробьев.

