сегодня в 18:51

В двух округах Подмосковья восстановили нарушенное непогодой электроснабжение

Специалисты «Россети Московский регион» в кратчайшие сроки возобновили подачу электроэнергии у потребителей Сергиево-Посадского и Пушкинского округов в Подмосковье. Локальные факты перебоев в подаче электроэнергии были связаны с обрушившимся на регион аномальным по силе ливнем, градом и ветром с порывами до 23 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В данный момент завершаются аварийно-восстановительные работы в округах Солнечногорск, Дмитров, Егорьевск и Луховицы. Именно на них пришелся основной удар грозового фронта.

В аварийно-восстановительных работах задействованы 121 бригада (327 специалистов), 113 единиц техники и 32 резервных источника снабжения электроэнергией.

Также энергетики ведут отработку индивидуальных заявок потребителей по электрическим сетям напряжением 0,4 кВ.

Сообщить о перебоях в электроснабжении или повреждениях энергооборудования можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» по номеру 8 (800) 220-0-220 (короткий номер — 220), либо написав Электре — виртуальному помощнику компании «Россети Московский регион». Найти чат-бот можно в закрепленных сообщениях.

По решению первого заместителя генерального директора — главного инженера «Россети Московский регион» особый режим работы действует в филиалах «Восточные электрические сети» и «Северные электрические сети». Энергетики компании переведены в режим повышенной готовности. Ведется непрерывный мониторинг погодных условий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.