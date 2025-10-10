В Домодедове 95% котельных и более 50% ЦТП оборудованы «умными» датчиками

В городском округе Домодедово продолжается установка «умных» датчиков на котельных и центральных тепловых пунктах в рамках программы модернизации и цифровой трансформации жилищно-коммунального хозяйства, реализуемой в Московской области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Специальные датчики в режиме реального времени передают данные о температуре и давлении теплоносителя в диспетчерскую и в государственную информационную систему Московской области «ВИС МВИТУ». Если возникает сбой, сигнал сразу поступает в центральный диспетчерский пункт.

Такая система позволяет быстро реагировать на неполадки и устранять их без длительных перерывов в подаче тепла. Даже при отключении электроэнергии датчики продолжают работать, что делает контроль более стабильным и надежным.

Всего в Домодедово 83 котельные и 26 центральных тепловых пункта. 95% котельных и более половины оборудованы датчиками диспетчеризации. В первую очередь современные системы мониторинга были установлены на объектах, обслуживающих наибольшее количество потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.