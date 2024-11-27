В Доме культуры села Городково подключили газ

Жители села Городково Шаховского округа готовятся к зиме с новыми удобствами и комфортом. В местном Доме культуры завершены работы по подключению природного газа. Это долгожданное событие стало значимым улучшением жизни сельчан, создав более комфортные условия для проведения культурных мероприятий и досуга, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

До сих пор отопление Дома культуры создавало определенные неудобства, особенно в зимний период, ограничивало возможности проведения мероприятий и ухудшало общую атмосферу. Теперь же, благодаря подключению газа, в помещении стало значительно теплее и уютнее.

Подключение газа к Дому культуры — это не просто техническое улучшение, но и важный шаг в развитии социальной инфраструктуры села Городково. Теперь культурные мероприятия смогут проводиться с еще большим комфортом как для участников, так и для зрителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.