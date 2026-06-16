В деревню Старо Дмитровского округа провели газ

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Газ пустили в деревне Старо Дмитровского муниципального округа по программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». С начала года в регионе газифицировали 11 населенных пунктов, ранее не имевших централизованного газоснабжения, сообщает пресс-служба мособлгаза.

Программа реализуется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В деревне Старо построили почти 5 километров распределительного газопровода. Это позволит создать условия для подключения домовладений местных жителей.

«Реализация этой программы способствует развитию региона и обеспечивает доступ жителей к одному из самых экономичных и экологичных видов топлива — природному газу. Протяженность построенного распределительного газопровода составила почти 5 километров, что позволит обеспечить условия для газификации домовладений большого количества жителей деревни», — отметил директор филиала «Север» Сергей Максименко.

Населенный пункт долгое время не мог войти в программу из-за критерия удельной стоимости. После его изменения деревню включили в губернаторский проект.

В одном из домов газ подключили в день пуска.

«В доме мы живем с 2000 года. Отапливались печкой и котлом на дровах и солярке. Зимой топить только соляркой — это 40 тысяч рублей в месяц, а дровами очень тяжело физически. Радость большая — пришла цивилизация!» — поделилась жительница деревни Галина Федоровна.

Для включения населенного пункта в программу необходимо обратиться в министерство энергетики Московской области. Подробная информация размещена на сайте мособлгаза.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программа социальной газификации, объявленная президентом России Владимиром Путиным, очень важна для Подмосковья.

«Мы — лидеры по объему, и, конечно, все это крайне положительно влияет на развитие экономики», — подчеркнул глава региона.