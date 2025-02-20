В Черноголовке продолжается ремонт участков тепловых сетей

На участке идет демонтаж старых труб с последующей врезкой новых, обустраиваются тепловые камеры взамен демонтированных. Замена трубопровода будет производиться участками. Это сделано для минимизации отключений потребителей от тепла. Подрядчик обещает закончить работы по замене теплосетей к концу мая.

А уже весной с окончанием отопительного сезона в округе начнется следующий серьезный этап ремонта теплосетей. В этом году будут заменены теплосети на 3-ем проезде, проезде Строителей, Школьном бульваре, улицах Коммунальной, Соединительной, Центральной и Технической.

В начале апреля начнется постепенный завоз оборудования, подготовка строительных площадок и обустройство дублирующей линии ГВС на тех участках, где это необходимо. Так же делали на улице Первой в 2024 году — запускали дублирующую линию для того, чтобы не отключать многоквартирные дома от горячего водоснабжения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.