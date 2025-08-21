В Богородском округе продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту МКД

На 2025 год запланировано отремонтировать 129 домов, что подразумевает проведение 335 видов работ. Сюда входит ремонт и замена таких конструктивных элементов, как крыши, фасадные системы, лифты, внутренние инженерные системы (ВИС) и т.д., сообщает пресс-служба администрации округа.

Богородский округ занимает 11 место по масштабу капитального ремонта в Московской области. С начала реализации программы с 2014 по 2024 годы в округе провели капитальный ремонт в 534 многоквартирных домах. Отремонтировано 1 159 конструктива — это 2,5 тыс. видов работ.

Так, в настоящее время в п. Новостройка завершили капремонт крыш домов №3 и №4.

Кирпичные, 2-этажные дома были построены еще в 1954 году. Недавно подрядчик завершил здесь капитальное обновление скатных крыш. Строители заменили более 600 шиферной кровли на новую из профлиста, полностью обновили стропильную систему, отремонтировали выходы на крышу, вентшахты и утеплили чердак плитами минваты, установили новые перильные ограждения.

Продолжается капитальный ремонт дома № 49А по улице Советской Конституции. Данный кирпичный дом построен в 1955 году. Подрядчик уже завершил здесь капитальное обновление скатной крыши и сейчас выполняет ремонт фасада с применением системы утепления с тонким наружным штукатурным слоем. Строители обновят входные группы, выполнят ремонт отмостки. Общая площадь работ составляет около 370 кв. метров кровли, и более 450 кв. м фасада. Чуть ранее, в мае 2025 года, в доме была проведена замена внутридомовой системы газоснабжения.

Завершается капитальный ремонт скатной крыши в доме № 45 по улице Климова в Ногинске. Специалисты выполнили полную замену стропильной системы с огнебиозащитой деревянных конструкций, замену кровельного покрытия, замену слуховых окон, утепление чердачного помещения, ремонт вентшахт. Строителям осталось доделать ремонт проёмов выхода на чердак и заменить наружный водосток.

До 1 сентября текущего года должен быть сформирован краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на следующие три года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.