В Балашихе завершили техобслуживание канализационной насосной станции № 1-8

В микрорайоне Дзержинского Балашихи специалисты БКС провели комплекс работ по техническому обслуживанию канализационной насосной станции № 1-8. Станция обслуживает 900 жителей и обеспечивает перекачку до 180 кубометров сточных вод в час.

В ходе работ специалисты демонтировали насосный агрегат, провели диагностику оборудования, очистили внутренние элементы, заменили дефектные детали и смазали подвижные узлы. После завершения обслуживания был выполнен тестовый запуск оборудования.

Регулярное обслуживание станции позволяет поддерживать санитарно-эпидемиологическое благополучие, предотвращать аварийные ситуации и обеспечивать стабильную работу канализационной системы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за пять лет масштабная программа модернизации ЖКХ коснется 5,4 млн жителей региона.

«Наши рабочие группы проводили анализ всех самых уязвимых мест в части подготовки к осенне-зимнему периоду. Масштаб этих работ очень заметный — модернизация котельных, сетей и третье важное слагаемое — внимание состоянию самих домов, особенно малоэтажных, которое далеко не всегда оптимальное. Наша задача сегодня — проанализировать и взять на контроль эту работу, — заявил Воробьев.