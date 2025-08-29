В Балашихе прокладывают новые тепловые сети

Капитальный ремонт участков тепловых сетей активно продолжается в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области и муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В микрорайоне Павлино проводят монтаж трубопровода, замену труб центрального отопления и сетей горячего водоснабжения.

Готовность к предстоящему отопительному сезону — это главная задача муниципалитетов на этот период. Мероприятия данной программы направлены на снижение аварийности и повышение надежности на сетях теплоснабжения.

В Балашихе к отопительному сезону уже подготовили 54 котельных, 481 км водопровода, 367 км сетей водоотведения и 1 443 многоквартирных домов: специалисты провели тщательную проверку состояния элементов системы, их целостности и надежности.

Надежное теплоснабжение — основа комфорта и безопасности жителей города. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь по телефону горячей линии администрации городского округа Балашиха: 8 (495) 529-11-90.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.