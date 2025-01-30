В 36 населенных пунктах Подмосковья началось строительство новых газопроводов

Подмосковные газовики приступили к реализации губернаторской программы газификации 2025 года, которая в конце прошлого года отметила свое 20-летие. В этом году в программу вошло 70 населенных пунктов, в 36 из них «Мособлгаз» уже приступил к строительным работам, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Новые газораспределительные сети строятся в деревнях Еднево, Ильинское, Любятино Волоколамского округа, деревнях Клово, Мельниково Наро-Фоминского округа, деревнях Гора, Шелогурово округа Шатура, деревнях Новая, Князчино Талдомского округа и в других населенных пунктах еще 11 муниципалитетов Московской области.

Первый в этом году газопровод будет введен в эксплуатацию до конца января в селе Куплиям в округе Егорьевск. Протяженность новой сети составит 7,2 км, подключить к газу смогут жителей 247 домовладений.

«В 2025 году по губернаторской программе „Развитие газификации в Московской области до 2035 года“ мы построим порядка 300 км новых газопроводов в 70 населенных пунктах, что сделает жизнь 9,3 тыс. подмосковных жителей комфортнее», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.